Incidente in via Maserati: investito da un'auto fuori dalla discoteca

Incidente questa notte nei pressi della discoteca Numa. Per cause ancora da chiarire un giovane di 23 anni è stato investito da un'auto che percorreva la strada in direzione Stalingrado, all'uscita del locale intorno alle cinque del mattino. Ora il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni all'ospedale Maggiore di Bologna. Sul posto sono intervenuti la Polizia Municipale e i sanitari del 118.

Fine settimana particolarmente pesante per quanto riguarda gli incidenti. L'altra sera un 49enne ha perso la vita dopo lo schianto con il suo scooter a Bologna, mentre un uomo è morto in provincia, dopo un incidente automobilistico.