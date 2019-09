Incidente in via Masi: scontro tra auto e moto, centauro in ospedale

Incidente questa mattina in Mazzini. Una moto da enduro si è scontrata con una utilitaria, e il conducente del mezzo a due ruote è rimasto ferito. L'uomo, un 36enne cittadino italiano, è stato portato in ospedale, mentre la Polizia locale si è occupata dei rilievi. Le condizioni del ferito non paiono gravi, mentre illeso è risultato l'altro conducente del veicolo, un 75enne.

In base a un primissimo accertamento, ancora al vaglio della polizia, sembra che l'auto procedesse lungo via Masi in direzione di via Emilia apprestandosi a girare in via Alberti, quando poi è avvenuto l'impatto con la moto che procedeva in direzione opposta. Qualche ripercussione sulla viabilità locale, ma la strada non è stata chiusa.