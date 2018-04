Incidente in via Massarenti: ubriaca alla guida, si schianta contro il palazzo

Alla guida di una Fiat Punto lungo via Massarenti in direzione centro, tentando il sorpasso di un’altra auto ha perso il controllo del mezzo ed è andata a sbattere contro il muro di un edificio, al civico numero 91.

E' accaduto ieri sera intorno alle 21.30. Gli agenti della Polizia Municipale arrivati sul posto sono stati minacciati e aggrediti, anche perchè hanno constatato che la donna, 34enne, era anche senza patente, reato per il quale è incorsa in una recidiva.

L'auto è stata perquisita ed è stato rinvenuto un pacchetto contenente oltre un etto di sostanza stupefacente. La 34enne è stata denunciata per resistenza e minaccia a pubblico ufficiale, percosse, guida senza patente, guida in stato di ebbrezza e possesso di sostanza stupefacente (quest’ultimo reato in concorso con il proprietario dell’auto). Gli occupanti dell’altro veicolo coinvolto nell’incidente, due uomini di 59 e 54 anni, non hanno riportato nessuna conseguenza.

