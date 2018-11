Incidente bus - carrozzina disabile in via Matteotti | VIDEO - FOTO

Polizia municipale sul posto per i rilievi a seguito di un sinistro stradale avvenuto stamane, intorno alle 11, su via Matteotti, all'incorcio con via Albani. Nell'incidente stradale sono rimasti coinvolti una carrozzina elettrica per disabili e l'autobus Tper della linea 37.

La persona a bordo del primo mezzo è stato trasportata all'ospedale Maggiore per essere sottoposta alle cure del personale sanitario. Dalle prime informazioni apprese sul luogo, non sarebbe in gravi condizioni. Non ci sarebbero stati altri feriti.

Da quanto ricostruito, il macchinino si stava immettendo sulle strisce pedonali e - non si sa se per un guasto o altro - ha proseguito la marcia mentre sopraggiungeva l'autobus. Quindi l'impatto .