Una berlina e uno scooter trargato si sono scontrati ieri sera intorno alle 21:30, all'incrocio tra via Palagi e via Mazzini. Sul posto è arrivata la Polizia municipale e l'ambulanza del 118, che ha caricato il conducente del motorino, un bolognese di 20 anni, portato all'ospedale in codice 2. In corso accertamenti per capire la dinamica dell'incidente.