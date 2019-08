Inciente in via Mazzini: scontro auto-moto, grave il centauro

Brutto incidente in via Mazzini. Intorno all'ora di pranzo una moto Bmw e una auto Mercedes Classe A si sono schiantate poco dopo Porta Maggiore, in direzione di San Lazzaro. Il traffico è stato bloccato per più di un'ora fino a piazza Trento Trieste, mentre il motociclista, ferito molto grave, è stato ricoverato in coduce tre in ospedale. La dinamica non è ancora chiara, dei rilievi si sta occupando la Polizia Locale.

Notizia in aggiornamento