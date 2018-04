Incidente in via Mengoli: ciclista la investe, 65enne grave al Maggiore

Incidente in via Mengoli, con protagonisti un pedone e un ciclista. È successo ieri pomeriggio intorno alle 18:00, quando una donna di 65 anni è stata colpita è buttata a terra dopo l'impatto con un una bicicletta guidata da un ragazzo di 26 anni, al'incrocio con via Mazzini. Sul posto sono arrivati l'ambulanza e la Polizia Municipale, per restare i soccorsi.

La donna è stata portata via è ricoverata in codice 3 all'Ospedale Maggiore. Sulla base dei primi rilievi effettuati, ma ancora in corso di accertamento, sembrerebbe che la donna sia stata investita mentre attraversava le strisce pedonali dal ciclista, che procedeva da via Mazzini verso via Massarenti: quest'ultimo si è fermato subito soccorrere la signora, ed è risultato negativo agli accertamenti alcolemici.