Incidente in via dei Mille: investito da autobus, pedone rimane incastrato

Sono ancora in corso di accertamento le cause che hanno portato un pedone a finire investito da un autobus Tper, nella prima serata di ieri. Sul posto sono intervenuti, oltre che i Vigili urbani e i sanitari del 118, anche i Vigili del fuoco, impegnati a liberare il ferito da sotto l'autobus.

Secondo quanto ricostruito a ora erano le 21:30 quando un autobus di linea, da via indipendenza in direzione centro, nell'effettuare la svolta a destra in via dei Mille ha travolto il pedone. Quest'ultimo, un 26enne cittadino italiano, non avrebbe notato il mezzo svoltare. L’autorità giudiziaria ha disposto il sequestro del mezzo e sono in corso accertamenti di prassi sull’autista. Quanto al ragazzo, è stato portato in condizioni di media gravità all'ospedale Maggiore di Bologna.