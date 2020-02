Incidente tra Bologna e Zola: scontro auto-moto, morto il centauro

Un uomo di 60 anni è deceduto oggi, 24 febbraio, a seguito di un incidente nel territorio di Bologna, al confine con Zola Predosa, in via Morazzo. Si tratta del motociclista coinvolto in uno scontro con un'auto, poco prima della 12.30.

Sul posto, oltre ad all'ambulanza e all'auto medica del 118, sono intervenuti inizialmente i Carabinieri della Compagnia di Bologna Borgo Panigale, ma rilievi e accertamenti sulla dinamica sono stati affidati alla Polizia Locale di Zola Predosa.

Notiizia in aggiornamento.