Incidente in via Murri: ambulanza, contro auto, tre feriti

Tre feriti non in modo non grave, gli occupanti di un'ambulanza che verso le ore 22 di ieri sera si è scontrata con un'auto. Il mezzo stava portando una persona in ospedale a sirene spiegate, quando, secondo la ricostruzione, all'incrocio tra via Toscana e via Parisio sarebbe passato con il semaforo rosso, così si è scontrato con una Mini Cooper che proveniva da destra.

Feriti la 91enne diretta in ospedale e i due operatori della pubblica assistenza di Pianoro, un uomo di 62 anni e una donna di 36. L'autista della Mini, un giovane di 21 anni, è rimasto illeso. Dei rilievi si è occupata la Polizia Municipale.