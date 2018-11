Incidente su via degli Ortolani: auto contro motorino, centauro ferito

Un incidente stradale è stato registrato stamane in via Ortolani. Da quanto si apprende, in prossimità della rotatoria si sono scontrati un'automobile e un motorino.

Nell'impatto ad avere la peggio è stato il centauro che, sbalzato dallo scooter, è rimasto ferito. Soccorso dai sanitari del 118, è stato trasportato in ospedale in codice 2, ovvero quello di media gravità.

Oltre al personale medico, sul posto è intervenuta anche la Polizia Municipale, per effettuare i rilievi di rito e regolare il traffico, che ha subito forti rallentamenti a seguito del sinistro.