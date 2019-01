Incidente in via Papini: schianto auto-moto, giovane rischia di perdere una gamba

Non è in pericolo di vita ma rischia di perdere una gamba un giovane di circa 20 anni che ieri pomeriggio è stato coinvolto in un incidente tra un'auto Alfa Romeo e la moto Honda sulla quale viaggiava. A riportare la notizia è l'emittente Etv. La dinamica dell'incidente è ancora al vaglio della Polizia Locale, intervenuta assieme al 118 sul posto. Alla base del sinistro sembra sia una precedenza non data. Ricoverato al Maggiore d'urgenza, ora i medici stanno tentando di salvare l'arto del ragazzo, seriamente ferito dall'urto con la vettura. Illeso l'altro conducente.