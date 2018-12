Incidente in A14: camion urta new-jersey sul cavalcavia, calcinacci cadono sopra la strada

Via Rigosa chiusa per tutta la mattinata a causa di un incidente che ha coinvolto il soprastante cavalcavia della A14. Questa notte, intorno alle 5 del mattino un camion in transito lungo la A14 in direzione Sud è andato a sbattere contro il New Jersey di contenimento posizionato lungo il cavalcavia che incrocia via Rigosa, tra Bologna e Zola Predosa.

I motivi che hanno causato l'incidente non sono al momento noti, ma i pezzi del fabricato in cemento sono crollati giù sopra la strada sottostante. Sul posto Vigili del fuoco, Polstrada e tecnici di autostrada, hanno lavorato tutta notte fino a mattino inoltrato per rimuovere l'autoarticolato e iniziare il ripristino stradale, dopo le verifiche e la rimozione dei calcinacci caduti.

Via Rigosa, una strada secondaria scarsamente trafficata durante la notte ma molto utilizzata di giorno, è stata chiusa al transito per tutta la mattinata, il traffico deviato dalla Polizia Municipale di Bologna, fino alla riapertura avvenuta intorno a mezzogiorno.