Incidente in via Rizzoli: scontro pulmino-bici, ferito 27enne

Continuano gli incidenti che vedono coinvolti ciclisti. Ad avere la peggio questa volta è stato un giovane di 27 anni, ricoverato in codice 2 all'ospedale Maggiore di Bologna. L'impatto è avvenuto nella centralissima via Rizzoli: sul posto sono arrivati il 118 e la Polizia Municipale.

In base ai primi rilievi, un furgoncino per il trasporto handicap, guidato da una donna di 31 anni, avrebbe urtato la bicicletta condotta dal 27enne, all'alezza dell'incrocio con via Fossalta. Entrambi i veicoli procedevano nella stessa direzione, verso porta Ravegnana. La corsia è stata chiusa per gli accertamenti di rito e il traffico, soprattutto quello degli autobus, è stato gestito dagli agenti della PM per circa un'ora, prima di tornare alla normalità.