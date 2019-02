Incidente in via Saffi: ambulanza si ribalta, traffico in tilt

Spettacolare incidente ieri pomeriggio in via Saffi incrocio Vittorio Veneto. Una ambulanza i è ribaltata nell'urto con una utilitaria, finendo adagiata su un fianco. Fortunatamente al momento del transito il mezzo non trasportava feriti. Sul posto polizia locale a di Stato per rilievi e gestione traffico. Autista e infermiere sono rimasti illesi, mentre una donna alla guida dell'auto è rimasta ferita e portata al vicino ospedale Maggiore. Per tutta la durata dei rilievi il traffico lungo via Saffi è stato contrasegnato da disagi e imbottigliamenti.