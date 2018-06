Incidente in via Saffi: scontro scooter-pedone, 94enne grave al Maggiore

E' ricoverato in Rianimazione il 94enne che ieri pomeriggio è stato vittima di un incidente, lungo via Saffi. Intorno alle 17:30 infatti, ambulanza e polizia municipale si sono recate sul posto, poco dopo l'incrocio con i viali: secondo quanto ricostruito dagli agenti uno scooter, con a bordo un uomo di 80 anni, mentre stava svoltando dai viali in direzione periferia, lungo san Felice ha impattato contro il 94enne che stava attraversando la strada, ma a quanto pare, lontano dalle strisce pedonali. Anche il conducente del mezzo a due ruote è rimasto ferito, ma in modo più superficiale.