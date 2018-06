Incidente in via Saffi: gazzella dei Carabinieri contro auto, tre in ospedale

Chiamata per un intervento, una pattuglia del nucleo operativo dei Carabinieri è rimasta coinvolta in un incidente stradale. All'alba, in via Aurelio Saffi, all'angolo con Via Vittorio Veneto, l'auto dell'Arma, una Seat Leon, si è scontrata con una Fiat Punto.

I due militari, di 55 e 35 anni, che hanno riportato varie contusioni e trauma cranico, e la conducente della Punto, 42enne bolognese, sono stati trasportati al Pronto Soccorso dell'Ospedale Maggiore. Sono ancora in corso gli accertamenti per ricostruire la dinamica dell’incidente.