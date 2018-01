Via Saffi: scontro moto-furgone, centauro all'Ospedale Maggiore

Scontro moto-furgone ieri mattina alle 10.30 circa, ad avere la peggio il centauro che è stato ricoverato all'ospedale Maggiore in codice di media gravità.

L'impatto è avvenuto quando il furgone ha svoltato in via dello Scalo. Inizialmente, da quanto si apprende, il conducente non si sarebbe fermato, ma poi sarebbe tornato indietro. Sul posto la Polizia Municipale e l'ambulanza del 118 che ha trasportato il ferito al Pronto Soccorso.