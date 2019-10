Incidente in via Saffi: pedone investito, grave al Maggiore

Un bolognese di 51 anni è stato investito questa mattina poco prima delle 8 in via Saffi, un centinaio di metri dopo la porta. A travolgerlo, un 72enne al volante di una Fiat Panda, in transito sulla corsia preferenziale, con direzione centro.

I rilievi sono sono stati affidati alla Polizia Locale che sta ricostruendo la dinamica e dovrà stabilire se il conducente avesse o meno il permesso per circolare sulla preferenziale. La corsia riservata di via Saffi è infatti controllata da telecamere ed è riservata a mezzi pubblici e di soccorso, oltre che a biciclette e veicoli con permessi speciali.

Il 51enne è stato trasportato in ambulanza al vicino Ospedale Maggiore in codice di massima gravità.