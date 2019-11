Incidente a Castel Maggiore: schianto nella notte, auto si ribalta nel fosso

Saranno i carabinieri di Castel Maggiore a ricostruire esattamente la dinamica di un incidente occorso tra due auto poco prima dell'alba di oggi, lunedì 4 novembre, lungo via di Saliceto.

Secodno una prima ricostruzione, ancora al vaglio, due utilitarie si sono scontrate lungo il tratto che dalla zona artigianale porta alla trasversale di pianura. Entrambi i mezzi sono finiti dopo l'impatto nel fosso a lato della strada, ma una delle auto si è ribaltata su un fianco, rendendo necessario l'intervento dei vigili del fuoco per liberare la conducente incastrata. Entrambi gli automobilisti coinvolti non hanno riportato ferite gravi e, dato anche l'orario, le poerazioni di soccorso non hanno impattato sul traffico locale.