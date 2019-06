Incidente in Cirenaica: auto urta passeggino sulle strisce, ferite lievi per bimba

Non sono gravi le ferite per una bimba di due anni, buttata a terra dal passeggino urtato da un'auto, sulle strisce pedonali di un incrocio di via Sante Vincenzi, zona Cirenaica. L'incidente è avvenuto ieri intorno alle 15:30. La mamma stava spingendo il passeggino sull'attraversamento, quando il passaggio dell'auto ha causato l'urto, facendo finire la bambina a terra. Da capire i dettagli della dinamica, al vaglio della Polizia Locale di Bologna. Investimento sulle strisce pedonali anche per un anziano, in zona Murri.