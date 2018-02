Incidente in via Saragozza: la investe e non si ferma, si cerca pirata della strada

Una ragazza di 28 anni è stata investita questa notte, intorno alle 2.30 in via Saragozza, all'angolo con via Nosadella. Da quanto si apprende, stava attraversando la strada, quando è stata travolta da un'auto che non si è fermata a soccorrerla e si è data alla fuga.

Sul posto è intervenuta una volante a seguito della segnalazione di alcuni cittadini che riferivano di una giovane ferita in strada. Gli agenti hanno così richiesto l'invio di un'ambulanza del 118 che l'ha trasportata all'ospedale Maggiore, fortunatamente con ferite di lieve entià. La Polizia sta esaminando i filmati della telecamere di sorveglianza e ha acquisito alcuni frammenti dell'auto caduti in strada.