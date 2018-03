Incidente in via Sheakespeare: schianto auto-scooter, un morto

Grave incidente in via Shakespeare.Un uomo è morto, in conseguenza di un incidente stradale, avvenuto all'alba di oggi in prossimità delle vie Shakespeare e Lipparini.

Per qualche ora la strada è stata chiusa da via Lipparini a via Colombarola per permettere i rilievi della Polizia Municipale. L'impatto, violentissimo, ha coinvolto uno scooter Liberty e una berlina sportiva.

Secondo le prime informazioni il conducente del mezzo a due ruote, un uomo di 39 anni, è stato ricoverato in codice di massima gravità all'ospedale Maggiore, per poi morire poco dopo nelle sale del Pronto Soccorso: inutili i tentativi dei sanitari di salvarlo, non ce la ha fatta. Sul luogo dell'incidente, oltre che ambulanza e Municipale, anche i Vigili del fuoco.

(Foto: H.A.)