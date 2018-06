Incidente in via Stalingrado: auto contro bici, 25enne all'ospedale

Un 25enne è stato ricoverato al Maggiore per le ferite riportate in un incidente, avvenuto poco dopo mezzanotte su via Stalingrado. A riferirlo è la emittente locale E'Tv.

Sul posto sono arrivati i sanitari del 118 e la Polizia Municipale: in base a quanto ricostruito, il ciclista sarebbe stato colpito, mentre attraversava le strisce pedonali, da una Wolkwagen che procedeva in direzione periferia. Illesa la conducente del mezzo, una ragazza 24enne.