Incidente in via Tibaldi: scontro tra auto e pick-up, mezzo si ribalta

Incidente in Bolognina. Due mezzi si sono violentemente scontrati intorno alle 16 all'incrocio tra via Tibaldi e via Di Vincenzo. Sul posto sono presenti sia l'ambulanza che la Polizia Municipale. I rilievi sono in corso, e il traffico veicolare di via Tibaldi è temporaneamente chiuso e dirottato su via Niccolò dall'Arca. In base alle primissime informazioni apprese, non ci sarebbero feriti gravi.