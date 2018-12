Incidente in via Togliatti: scontro tra auto, feriti tre ragazzi

Uno dei pochi incroci a raso di strade a scorrimento che ancora sopravvivono in città è stato teatro ieri nel primo pomeriggio di un rovinoso incidente tra due auto. Una Peugeot si è scontrata con un Suv tra le vie Battindarno e Togliatti, mandando in tilt il traffico locale per qualche ora.

Sul posto sono intervenuti i sanitari el 118, la PM e la Polizia stradale. Alla base dello schianto, ancora in fase di accertamento ci sarebbe una precedenza non data. In ospedale sono finiti tutti gli occupanti della Peugeout, tra cui tre ragazzi tra i 13 e i 15 anni e un 69enne. Le loro condizioni sono di media gravità. Ferito superficialmente anche il conducente del Suv, un 60enne.

Nella giornata di oggi, invece un incidente a Ozzano ha mandato il traffico in tilt sulla via Idice per diverso tempo.