Ozzano, incidente in via Tolara: auto a fuoco, strada chiusa

Poteva finire in tragedia l'incidente in via Tolara di Sotto a Ozzano, dove si è veriricato un incidente tra un'auto e un furgoncino. La dinamica di quanto accaduto è ancora la vaglio delle autorità competenti intervenute immediatamente sul posto, ma dai primi rilievi sembra che la vettura sulla quale viaggiavano alcune persone abbia preso fuoco poco dopo l'impatto.

Il furgoncino è finito a bordo strada mentre la vettura sarebbe rimasta lungo la carregiata in via Tolara di Sotto: nonostante l'impatto e l'auto in fiamme nessuno è rimasto ferito gravamente. Solo una persona sembra sia stata trasportata al pronto soccorso in codice uno, per verificare un trauma riportato durante il tamponamento.

Le persone che viaggiavano a bordo della vettura andata a fuoco sarebbero scese autononomanente dall'abitacolo prima che questo prendesse fuoco: via Tolara di Sotto è al momento chiusa alla normale viabilità solo per permettere le operaziono di soccorso.

Sul posto alcune pattiglie della polizia locale. L'alta colonna di fumo nero della vettura in fiamme è stata avvistata da molti, non solo a Ozzano ma anche dai territori limitrofi.

Gallery