Incidente in via Toscana: donna investita, muore sul colpo

Aveva 49 anni la donna morta questa mattina poco dopo le 6.30 in via Toscana, all'altezza del civico 7, nei pressi della clinica Villa Serena. Sarebbe stata investita sulle strisce pedonali da una Volvo che procedeva in direzione centro.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e la Polizia Municipale e per gestire le pesantissime ripercussioni sul traffico: alle ore 9.15 si registrano lunghe code e si viaggia su una sola corsia.