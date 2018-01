Via Toscana: morta mentre andava a lavorare, 49enne investita in strada

E' morta mentre stava andando a lavorare Maria Giuseppa Algieri, medico internista 49enne impiegata presso Villa Serena, la casa di cura vicinissima al luogo dell'impatto dell'incidente che questa mattina ha paralizzato il traffico in via Toscana.

Originaria di San Cosmo Albanese, piccolo paese in provincia di Cosenza, ma residente nel vicino comune di San Lazzaro Algieri si stava recando nella struttura a piedi quando, mentre attraversava la strada, è stata investita e poi sbalzata a terra da una Volvo S60, morendo sul colpo.

La conducente dell'auto, una donna classe 1969 si è immediatamente fermata a soccorrere la 49enne, chiamando i soccorsi. Dei fatti intanto, è stata informata la Pm di turno Antonella Scandellari.

Secondo le prime ricostruzioni, la vittima sarebbe stata investita sulle strisce pedonali mentre attraversava la carreggiata, da una Volvo che procedeva in direzione centro. Conducente dell’auto, una signora che si è fermata e ha chiamato i soccorsi. Sono ancora in corso gli approfondimenti della pm, ma non ci sarebbero testimoni.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118 che hanno constatato il decesso e la Polizia Municipale e per gestire le pesantissime ripercussioni sul traffico: dalle ore 9.15 si sono registrate lunghe code e si viaggia su una sola corsia.

Solo due giorni prima, questa volta sul tratto bolognese dell'A14, avevamo contato un altro incidente mortale, nel quale aveva perso la vita un 30enne, mentre era alla guida di un furgone.