Travolti sulle strisce, doppio incidente con vittime pedoni nella giornata

Giornata nera per due pedoni, entrambi investiti sulle strisce da mezzi in transito nella giornata di oggi, in due momenti differenti. Per fortuna le loro condizioni non sono gravi, ma in entrambi i casi le vittime degli incidenti hanno riportato ferite tali da dover ricorrere all'ambulanza.

Una donna di mezza età è stata travolta nella centralissima via Ugo Bassi, poco dopo le 16:40. Sul posto sono arrivati i soccorsi con ambulanza e Polizia Municipale per i rilievi: in base a una primissima ricostruzione sembra che la donna stesse attraversando sulle strisce pedonali, con un autobus fermo a farla passare. Non è stato così per uno scooter, che ha superato il mezzo pubblico ed è finito contro la signora, travolgendola.

Nella mattinata un caso simile aveva interessato una donna 40enne, investita sulle strisce in via Sabotino. In questo caso l'auto la avrebbe trascinata sul cofano per fermarsi qualche metro dopo.