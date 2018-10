Incidente mortale in via Zago: 66enne travolto dal suo camion

Un terribile incidente questa mattina in via Zago a Bologna. Un uomo bolognese di 66 anni (B.G.) è morto mentre stava lavorando con il suo autocarro: il mezzo, lasciato in sosta senza il freno a mano, lo ha travolto in retromarcia.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e il 118.

Dalle prime notizie, l'uomo sarebbe sceso dall'abitacolo del suo mezzo per le consegne e, andato dietro il camion - per ragioni al momento sconosciute - sia stato investito. Nel sinistro non sono rimaste coinvolte persone o veicoli.