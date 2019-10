Pianoro, auto si ribalta in val di Zena: 4 persone incastrate

E' stato necessario l'intervento dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Pianoro per estrarre da una vettura coinvolta in un incidente quattro persone.

La chiamata al 115 è arrivata alle 13:45 di offi da via Zena, all'altezza del civico 65, a Pianoro. Dalle prime ricostruzioni sulla dinamica, il conducente avrebbe perso il controllo, così il veicolo si è ribaltato. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e hanno estratto i quattro occupanti, che hanno riportato ferite livei, dell'abitacolo. Sul posto anche l'ambulanza del 118 e le forze dell'ordine.

Versa invece in gravi condizioni,il pedone investito questa mattina intorno alle 8 in via Saffi.

