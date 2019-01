Incidente in viale Aldini: perde il controllo dell'auto, investe pedoni e cappotta

Impressionante carambola questa notte alle 4 circa in viale Aldini, in direzione Porta San Mamolo. Il conducente dell'auto, un suv, per motivi ancora da accertare, ha dapprima urtato alcuni cassonetti dei rifiuti e un albero all'interno dell'area del distributore Agip, poi ha investito due pedoni, terminando la sua corsa cappottando a bordo strada.

Sul posto sono intervenuti la Polizia di Stato, la Polizia locale, alcune ambulanze e i Vigili del Fuoco.

Quattro feriti al Maggiore

I pedoni, un ragazzo e una ragazza 20enni, sono stati trasportati al Pronto Soccorso rispettivamente in codice 1 e 2. Il conducente del suv, bolognese 42enne, e il passeggero, bolognese 35enne, sono stati entrambi ricoverati in codice 2.

Gallery