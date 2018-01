Incidente in viale Cavina: carambola auto-moto, grave 65enne

Brutto incidente questa mattina alle porte di Bologna. Un motociclista di 62 anni è ricoverato in ospedale in condizioni gravi a seguito di un duplice urto avvenuto tra più veicoli, all'altezza del civico 7 di Viale Cavina.

Sul posto, intorno alle 8:40, sono intervenuti il 118 e i Vigli Urbani di Bologna. Il ferito, sbalzato dalla motocicletta Bmw che stava guidando, è stato portato via per mezzo di un autoambulanza all'ospedale Maggiore

In base a una prima ricostruzione, ancora al vaglio della PM, il mezzo a due ruote avrebbe dapprima sbandato poi tamponato una Alfa che viaggiava nella sua stessa direzione -in direzione Rotonda Verenin. Di qui un altro sbandamento, con la moto che ha bruscamente derivato a destra e finendo per impattare contro una Opel Astra che sopraggiungeva. il 62enne è stato sbalzato dal mezzo ed è finito sull'asfalto. Nessuna conseguenza invece per gli automobilisti, rispettivamente un 48enne di origini palestinesi e un 55enne bolognese.