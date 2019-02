Incidente in viale Ghandi: scontro auto-moto, gravissimo motociclista 48enne

Un motociclista 48enne è ricoverato in condizioni gravissime all'ospedale Maggiore, dopo lo scontro con un'auto avvenuto poco prima delle 14, fra viale Gandhi e via Marzabotto.

L'incidente è avvenuto a poche centinaia di metri dall'ingresso della Certosa. Alla guida della vettura, una Ford Ka, una 50enne bolognese rimasta illesa. Da una prima ricostruzione sembra che la donne stesse percorrendo via Gandhi quando si sarebbe fermata al semaforo. Qui sarebbe stata tamponata violentemente dal motociclista, ora ricoverato in Rianimazione e in pericolo di vita.