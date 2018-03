Via Lincoln: madre e figlio investiti da un'auto

Due pedoni, madre di 61 anni e figlio di 36, sono stati investiti ieri intorno alle 17 in viale Lincoln, davanti al centro commerciale Fossolo 2. Stavano attraversando la strada, quando sono stati travolti da una Fiat Panda, guidata da un cittadino filippino di 52 anni. Il ragazzo è rimbalzato sul cofano dell'auto.

Sul posto, i sanitari del 118 che li ha trasportati all'ospedale Maggiore, fortunatamente non sono in pericolo di vita. Per i rilievi è intervenuta la Polizia Municipale.