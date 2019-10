Incidente in viale Pertini: auto si ribalta, traffico in tilt

Non si conoscono ancora la dinamica e l'esito dell'incidente stradale avvenuto oggi pomeriggio poco prima delle ore 18 in viale Pertini, in zona Barca.

Una utilitaria, dopo lo scontro con un'altra auto, si è ribaltata. Sul posto stanno operando i Vigili del Fuoco, oltre alla Polizia Locale per gestire il traffico che è bloccato a causa dei rilievi e degli accertamenti.

Giovedì scorso, in via Zena, a Pianoro, il conducente di un'auto ha perso il controllo, così il veicolo si è ribaltato. I Vigili del fuoco sono intervenuti con una squadra e hanno estratto i quattro occupanti