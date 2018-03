Incidente in viale Pietramellara: scontro tra auto, l'impatto di fronte alla stazione

Piccolo incidente questa mattina sui viali. Due auto si sono scontrate su viale Pietramellara, all'altezza dell'incrocio con via Amendola. Un totale di cinque feriti -in condizione non grave- è stato trasportato all'ospedale Maggiore, mentre la Polizia Municipale ha proceduto a effettuare i rilievi del caso.

In base a quanto ricostruito, le due auto percorrevano il viale nella medesima direzione, quando una delle due, guidata da un 46enne con a bordo due passeggere di 64 e 55 anni, ha tentato una inversione a U. Nel frattempo è però sopraggiunta l'altra auto, con a bordo due giovani di 28 e 27 anni, e l'impatto è stato inevitabile. E' occorso qualche tempo per spostare le vetture, ma nel complesso il traffico non ne ha risentito