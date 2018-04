Incidente in viale Pietramellara, scooter esce di strada e si schianta contro l'albero

È stato ricoverato in condizioni di media gravità il 21enne ferito ieri pomeriggio in conseguenza di un incidente su viale Pietramellara, dove uno scooter di grossa cilindrata ha carambolato fino a invadere la carreggiata opposta.



Il giovane, cittadino albanese, stando a una prima ricostruzione effettuata dalla Polizia municipale avrebbe dapprima toccato un cordolo e poi avrebbe perso il controllo del suo maxi scooter T-max Yamaha, finendo la sua corsa strisciando contro un albero. Lo scooter ha poi proseguito per qualche metro, adagiandosi nella carreggiata opposta e lasciando detriti ovunque. Immediati i soccorsi dei sanitari del 118 che hanno imbarellato il ferito e lo hanno portato all'ospedale Maggiore. Sono in corso i rilievi per risalire Esattamente alle cause dell'uscita di strada non ci sarebbero altri veicoli coinvolti.