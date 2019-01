Incidente in viale Repubblica: scontro moto-furgone, grave 53enne

Una donna è rimasta gravemente ferita in un incidente avvenuto oggi alle 13 in Viale della Repubblica all’altezza dal civico 33.

La vittima, 53 anni, in sella a una moto Aprilia si è scontrata con Ford Tansit che da via Tomba ha svoltato a sinistra su viale della Repubblica. Nessuna lesione per il conducente del furgone, la donna invece è stata trasportata in ospedale in codice di massima gravità. E' in prognosi riservata, ma, da quanto si apprende, non sarebbe in pericolo di vita. Per i rilievi sono intervenuti gli agenti di Polizia Locale.