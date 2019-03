Incidente in viale Togliatti: scontro auto-bicicletta, ciclista ferito

Incidente per un ciclista in tarda mattinata. Lungo viale Togliatti una bicicletta e una auto si sono scontrati, lasciando ferito sull'asfalto un uomo di 77 anni, a bordo di una bici sportiva.

Lo schianto è avvenuto in direzione di via della Pietra. Illesa, la donna alla guida dell'auto, una 28enne. Sul posto per i rilievi sono arrivate le pattuglie della Polizia Municipale, mentre l'anziano è stato trasportato in codice di media gravità al vicino ospedale Maggiore. In base a una prima ricostruzione all'origine dell'incidente ci sarebbe stato un repentino cambi di direzione da parte di uno dei mezzi.

Sempre una bici è rimasta coinvolta in un analogo incidente a Vergato, dove uno scontro tra una utilitaria e un 50enne ciclista ha dato qualche problema di viabilità lungo la statale 64 Porrettana. L'uomo è stato trasportato anche lui al Maggiore di Bologna. Più grave uno schianto in via Lame, dove il conducente di uno scooter ora è ricoverato in prognosi riservata.