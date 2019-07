Viale Vighi: gasolio sulla carreggiata, tre incidenti in pochi minuti

Tre incidenti al Savena in pochi minuti questa mattina: due scooteristi sono caduti a terra e un'auto ha sbandato ed è finita fuori strada a causa di uno sversamento di gasolio sulla carreggiata da parte di un mezzo pesante.

La segnalazione alla Polizia Locale è arrivata alle 10, quando la pattuglia è intervenuta in viale Vighi per gestire il traffico. Sia i due motociclisti che il conducente dell'auto sono stati trasportati al Pronto Soccorso in codice 1. Il Comune ha predisposto la pulizia della strada che è durata alcune ore, mentre la società Autostrade è intervenuta sul tratto di sua competenza, dalla Rotonda Italia fino all'ingresso alla tangenziale nord.