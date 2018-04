Incidente a Zola Predosa: scontro tra auto, grave un 81enne

Uno scontro tra due auto ha fatto tre feriti questa mattina in via Roma a Zola Predosa, dei quali uno in modo grave. L'incidente ha coinvolto un Suv e un'utilitaria, guidata da un 81enne che è stato trasportato all'ospedale Maggiore ed è in gravi condizioni.

Sul posto, oltre ai sanitari del 118, sono intervenuti i Carabinieri e il Vigili del Fuoco che hanno estratto il ferito dall'abitacolo. Ferita anche la moglie coetanea e una donna di 63 anni, fortunatamente ricoverate in codice 1.