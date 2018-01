VIDEO | 'Camion a fuoco in galleria', l'esercitazione dei pompieri sulla Variante di Valico

Un incidente in galleria, seguito da un incendio di un camion di legna. Uno scenario da incubo per qualsiasi soccorritore, e l'esercitazione dei Vigili del fuoco, andata in scena ieri notte lungo la Galleria di Base direzione sud della Variante di Valico A1 è servita proprio a prepararsi all'evento più difficile, come quello occorso nel traforo del Monte Bianco nel marzo del 1999, che costò la vita a 39 persone