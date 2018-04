Incidente a Vergato: tamponamento tra auto, code e traffico deviato

Un tamponamento tra quattro auto in direzione Porretta ha creato qualche problema alla circolazione stradale questa mattina sulla Porrettana, nei presi di Vergato, in località Tabina. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Polizia municipale, oltre che a una ambulanza. Tutte le sei persone coinvolte, uomini tra i 18 e i 69 anni, non hanno riportato ferite rilevanti. Congestionato invece il traffico stradale, con la Polizia municipale impegnata per oltre un'ora a deviare il traffico sulle strade secondarie.