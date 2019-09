Incidente in via Cadriano, il ciclista investito e ucciso stava andando al lavoro

Una bicicletta distrutta e la tuta arancione con i catarifrangenti rimasta sul terreno lungo via Cadriano all'intersezione con via del Gomito, dove ieri mattina alle 6.30 un ragazzo di 25 anni è morto a causa di un terribile incidente. Si tratta di un 25enne del Pakistan dipendente di una cooperativa di Granarolo dell'Emilia che a quell'ora del mattino stava raggiungendo il suo posto di lavoro.

Non ci è arrivato perchè un'auto, perdendo il controllo, lo ha investito uccidendolo sul colpo. Alla guida un suo quasi coetaneo bolognese che per ragioni ancora al vaglio ha sbandato centrandolo in pieno mentre si dirigeva verso Bologna.