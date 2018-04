Incidente mortale sui colli, Pm dispone consulenza su scooter

Il Pm Nicola Scalabrini ha disposto accertamenti su una buca, in merito all'incidente mortale che ha visto vittima lo chef e cofondatore del 'Banco 32' Lionel Joubaud, 50 anni, morto sul colpo dopo essere uscito di strada con il suo scooter mentre percorreva via delle Lastre, intorno alle 20 di sabato scorso.

Il magistrato vuole capire se in qualche modo, quella frattura nel manto possa avere avuto un ruolo nella perdita di controllo del veicolo del 50enne. Secondo quanto si evincerebbe da alcune fotografie scattate dalla Polizia Municipale, la sconnessione nell'asfalto sarebbe compatibile con la traiettoria delle ruote. La buca stessa peraltro sarebbe poi stata ricoperta in un momento successivo al sinistro. Sotto analisi sarà quindi preso il veicolo di Joubaud, per vedere se ci sono segni evidenti di contatto compatibili con l'ipotesi investigativa.