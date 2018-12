Mezzi pesanti e incidentalità, a Bologna otto morti in un anno

Nel 2018 sono 8 i morti per incidenti che hanno coinvolto mezzi pesanti nelle grandi arterie che attraversano Bologna. "Ormai- afferma in una nota il presidente dell'osservatorio regionale sulla sicurezza stradale Mauro Sorbi - non si contano piu' i problemi derivanti da autocisterne cariche di sostanze pericolose che procurano problemi sia ambientali, che di circolazione al nostro territorio.

Dal famigerato 6 agosto", il giorno dello scoppio di Borgo Panigale che uccise due persone, "siamo al settimo incidente che ha coinvolto mezzi pesanti che trasportano sostanze pericolose". L'osservatorio parla del transito di 200.000 veicoli giornalieri, "di cui il 31-32% circa sono Tir" nel nodo bolognese.

"Dobbiamo ricordare che circa il 45% degli incidenti in autostrada vede coinvolti veicoli commerciali e il 70% negli ultimi sei mesi del 2017 e nei primi sei mesi in Emilia-Romagna sono innescati da tamponamenti che possono avere varie cause.

Sicuramente la principale e' proprio il mancato rispetto della distanza di sicurezza, che unita alla distrazione e alla stanchezza causa incidenti di elevata gravita' ed a volte si verifica anche il salto della carreggiata".

Secondo Sorbi i "veicoli che trasportano merci pericolose devono essere dotati immediatamente, per legge, del sistema di frenatura automatica. E' il minimo che si possa chiedere a chi trasporta vere bombe nel traffico congestionato delle nostre strade".

(Dire)