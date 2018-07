Incidenti in montagna: il capo del Soccorso Alpino detta le regole salva-vita

D'estate gli incidenti in montagna aumentano visto che sono in tanti a improvvisarsi escursionisti o cercatori di funghi. In diversi casi, come il triste episodio di qualche giorno fa conclusosi in tragedia per un 74enne bolognese, le conseguenze di una leggerezza possono essere fatali. Alessandro Tedeschi è il capo della Stazione Rocca di Badolo ed è a lui che abbiamo chiesto delle "regole" per godersi la montagna in totale sicurezza, magari da impartire anche a chi si accinge a fare passeggiate che possono diventare rischiose per età, condizioni fisiche e attrezzature sbagliate.

«Sono tanti gli aspetti da non sottovalutare e l'esperienza purtroppo ce lo insegna. Questo è un periodo particolare perchè è adesso che si concentra l'interesse per le escursioni e per la ricerca di funghi nel nostro Appennino - spiega Tedeschi - spesso attraendo persone oltre i 70 anni, magari con poca dimestichezza con la tecnologia (smartphone e dispositivi tecnologici) e spesso purtroppo senza un compagno di gita che possa richiamare l'attenzione in caso di incidente». E a proposito di cellulari, il Soccorso Alpino tiene a sottolineare che esiste un servizio che si chiama SMS Locator e che è in grado attraverso l’invio di un semplice messaggio riesce a sfruttare le caratteristiche degli smartphone, permettendone anche in questo caso l’individuazione geografica.

Le 5 regole per le escursioni sicure:

1. SCEGLIERE L'ABBIGLIAMENTO GIUSTO

Fondamentale quando si va in montagna scegliere l'abbigliamento e soprattutto le scarpe giuste: sempre scarponcini perchè più adatti ai terreni e a sostenere le caviglie. Da portare sempre con sè una giacca per la pioggia e delle piccole scorte di acqua e di cibo.