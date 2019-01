Incidenti e morti sulle strade, il bilancio della Polstrada: aumentano le vittime

Meno incidenti e meno feriti ma più morti sulle strade di Bologna nel 2018. E ancora tanti (troppi) automobilisti che guidano col telefonino in mano o senza cinture di sicurezza. E' il bilancio dell'attività condotta l'anno scorso dalla Polizia stradale di Bologna.

Con 12.701 pattuglie messe in campo, nel corso del 2018 la Polstrada ha accertato oltre 56.000 infrazioni al Codice della Strada, ritirate più di mille patenti (con 66.788 punti decurtati nel complesso) e quasi 1.200 carte di circolazione. Gli incidenti sono stati 1.528, in diminuzione rispetto al 2017 (furono 1.542), confermando il trend in discesa degli ultimi anni. In calo anche il numero dei feriti (da 502 a 403), mentre riprendono ad aumentare le vittime, salite da 15 a 17.

Ai controlli ordinari, la Polizia stradale di Bologna ha poi affiancato anche alcune "operazioni ad alto impatto", ad esempio per verificare il corretto uso del cellulare alla guida: in appena cinque interventi sono stati controllati oltre 2.000 veicoli e accertate 219 violazioni. Allo stesso modo, sono state fatte 17 operazioni per il rispetto dell'obbligo di cinture di sicurezza, che hanno portato ad accertare mille violazioni su 3.144 veicoli controllati.

Sempre sul fronte della sicurezza, nel 2018 la Polstrada di Bologna ha verificato anche 219 autobus usati per le gite scolastiche, di cui 12 con almeno un'irregolarita'. In totale sono state accertate 22 infrazioni, ma non sono state ritirate ne' patenti ne' carte di circolazione.

Per quanto riguarda la guida sotto effetto di alcol o droghe, nel 2018 la Polizia stradale di Bologna ha attivato 13 posti di controllo, con l'impiego di 174 agenti, più 26 tra medici e personale sanitario della Polizia di Stato. Sono stati controllati 1.428 conducenti col test su strada, di cui 19 risultati positivi a una o più sostanze stupefacenti. A questo si aggiungono i servizi fatti ad hoc nei fine settimana, per i quali sono state impiegate 555 pattuglie, rilevando 23 incidenti. I conducenti controllati con etilometri e precursori sono stati 3.321, dei quali 225 (di cui 190 uomini e 35 donne) e' risultato positivo all'alcol test. Le persone denunciate per guida sotto l'effetto di sostanze stupefacenti invece sono state tre e 12 i veicoli confiscati. (San/ Dire)